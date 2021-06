Groepje jongeren terroriseert zwembad: 'Dit had veel erger kunnen aflopen'

Het zwembad in Roosendaal (foto: Sportfondsen). vergroot

Wat een onbezorgde zomerse dag in het Roosendaalse zwembad De Stok moest worden, eindigde voor vijf 13-jarige bezoekers in een nachtmerrie. Ze werden het slachtoffer van een groep jongeren, die al jaren voor grote overlast zorgt. "Dit is onacceptabel."

Sven de Laet Geschreven door

"Hij mocht voor het eerst alleen met wat klasgenootjes naar het zwembad," vertelt de moeder van een van de slachtoffertjes. "En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Samen met wat vriendjes en vriendinnetjes heeft hij de hele middag lekker gezwommen." Pas tegen het eind van de middag sloeg de sfeer om. "Een groepje jongens begon aan handdoeken en spulletjes te zitten. Pas toen ze er een ouder bij haalden, gingen ze weg."

"Toen zij daar amper op reageerden, kreeg mijn zoontje plotseling een klap op zijn achterhoofd."

Toch liep het later alsnog uit de hand. "Op het moment dat ze naar de kleedkamers wilden lopen, zag mijn zoon in zijn ooghoek diezelfde jongens weer. Die begonnen eerst te roepen, ook wat seksueel getinte opmerkingen naar een van de meiden die erbij was. Toen zij daar amper op reageerden, kreeg mijn zoontje plotseling een klap op zijn achterhoofd."

Er volgden daarna nog een paar klappen op zijn hoofd en in zijn nek. Ook een vriendje kreeg een klap en een vriendinnetje werd op haar billen geslagen. "Gelukkig zijn ze zo snel mogelijk doorgelopen naar de receptie en hebben ze niet teruggeslagen. Dan had het nog veel erger af kunnen lopen. Dan had hij nu misschien wel in het ziekenhuis gelegen."

"Je moet er toch niet aan denken dat je je kind niet veilig meer naar het zwembad durft te sturen?”

Burgemeester Han van Midden nam een dag later al contact op met de jongen. Ook hij is erg verontwaardigd. “Dit is onacceptabel. In mijn kindertijd haalden we ook heus wel wat kattenkwaad uit. Dat we met een paar kinderen de glijbaan blokkeerden, bijvoorbeeld.”

Maar dat is in de verste verte niet te vergelijken met de gebeurtenissen in De Stok. “Ik heb deze week met de ouders van een van de slachtoffertjes gesproken. Het is ronduit onacceptabel wat zij hebben meegemaakt. Je moet er toch niet aan denken dat je je kind niet meer naar het zwembad durft te sturen?”

Burgemeester Han van Midden. vergroot

Het is niet de eerste keer dat het zwembad last heeft van intimiderende en nu dus zelfs agressieve jongeren. Directrice Amy van Bemmel van De Stok wordt er onderhand moedeloos van, vertelt ze aan Omroepstichting ZuidWest. "Het is ieder jaar hetzelfde liedje. Vooral aan het begin van het seizoen is het rumoerig. Dan treffen we maatregelen, zoals toegangsverboden. Vaak wordt het dan wel een stuk rustiger."

Van Midden is sinds eind 2019 burgemeester van Roosendaal. Voor hem was het de eerste keer dat hij over de problemen hoorde. “Ik schrok ervan dat De Stok hier al zo lang tegenaan loopt. Volgende week gaan de wethouder en ik daarover praten met het zwembad.” De directrice opperde zelf eerder al een oplossing. "Een paar handhavers op het terrein. Dan kan ons personeel zich op het water focussen en zij op de rest."

"Etters die het verpesten, hebben een groot probleem. Niet alleen met de Officier van Justitie, óók met mij."

Van Midden wilde nog niet ingaan op mogelijke maatregelen, maar hij heeft wel een duidelijke boodschap voor de raddraaiers. “De Stok is een mooi en veilig zwembad. Etters die dat verpesten, hebben een groot probleem. Niet alleen met de officier van justitie, maar óók met mij. En dat wil je niet. Ik haal alles uit de kast om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt.”

Bij de slachtoffers zit de schrik er een paar dagen nog goed in. "Mijn zoontje zegt dat hij wel terug durft te gaan, maar of dat ook echt zo is... Ik heb hem in ieder geval verteld dat het de eerste, maar voorlopig ook meteen de laatste keer was. Terwijl hij het zelf zo goed deed. Hoe sneu is dat..."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.