Betrapte inbreker vlucht de bossen in, maar politiehond is sneller

De man vluchtte via de voetbalvelden (foto: Google Maps). vergroot

Een inbreker die donderdagmiddag op heterdaad werd betrapt in een huis in Stampersgat lukte het niet om aan een politiehond te ontkomen. De man vluchtte via nabijgelegen voetbalvelden de bossen in maar de politiehond spoorde hem op bij een sloot. Hierbij heeft de inbreker wat lichte bijtwonden opgelopen.

De bewoonster van het huis aan de Noordzeedijk kwam donderdagmiddag thuis en zag een kapot raam. Ze liep om maar kon ook via de voordeur niet naar binnen.

Omdat ze herrie ging maken, schrok de inbreker waarschijnlijk en verdween hij via de achterkant van het huis. De vrouw riep twee voorbijgangers om hulp en eentje rende achter de inbreker aan.

Hond had snel een spoor

Omdat de voorbijganger wist waar de inbreker naartoe was gerend kon hij het gebied goed aanwijzen voor de agenten die inmiddels aangekomen waren. Die zetten de omgeving af en een hondengeleider ging met zijn hond op zoek. Het duurde niet lang of de hond had een spoor gevonden en even later de man zelf.

De inbreker, een 35-jarige man zonder vaste woonplaats, kon worden opgepakt. Hij is aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis. Daarna is hij naar een cellencomplex gebracht.

Sieraden teruggevonden

De man had sieraden meegenomen uit het huis. Die werden teruggevonden tijdens de zoektocht naar de inbreker. De behulpzame voorbijganger heeft aangifte gedaan omdat de inbreker hem tijdens de achtervolging bedreigde met een scherp voorwerp.

