Drukste avondspits van het jaar op Brabantse wegen

De avondspits van vrijdagavond is hard op weg om de drukste van het jaar te worden, meldt de ANWB. Op verschillende plekken in de provincie staat het verkeer vast. Rond vier uur stond er in Nederland in totaal ruim vijfhonderd kilometer file. En dat is met een temperatuur van meer dan dertig graden geen pretje. Hier en daar valt er ook een bui waar het verkeer last van kan krijgen.

Op deze wegen loop je vertraging op door een file:

A2

Op de A2 is het vanuit Eindhoven langzaam rijden richting Utrecht van Sint-Michielsgestel tot aan Waardenburg. Het verkeer heeft een vertraging van een halfuur.

A16

Op de weg van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd in de Drechttunnel. De rechtertunnelbuis is weer vrij. Vanaf Zevenbergschen Hoek staat er file en weggebruikers hebben bijna een uur vertraging. Het verkeer kan omrijden via knooppunt Hellegatsplein en de Heinenoordtunnel (A17, A59, A29, A15).

A27

Op de A27 van Breda naar Utrecht staat er voor Gorinchem een file waar het verkeer ongeveer tien minuten vertraging heeft. In de andere richting heeft het verkeer bij Werkendam meer dan twintig minuten oponthoud.

A50

Ook op de A50 richting Nijmegen staat het verkeer vast , onder meer tussen Oss-oost - Ravenstein en Oss-Apeldoorn

A59

Op de A59 staat in de richting van Den Bosch een file bij knooppunt Hooipolder bij Raamdonksveer een file met een oponthoud van twintig minuten. Wegegebruikers in de andere richting moeten rekening houden met dezelfde vertraging.

N2

Op de weg van Eindhoven naar Maastricht het verkeer bij knooppunt Leenderheide ook ruim een kwartier vertraging.

