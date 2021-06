Geef je appje of tweet een Brabants tintje met deze gifjes uit de oude doos

vergroot

Ben je vrolijk, verdrietig of juist een beetje boos? Je emoties kracht bijzetten doe je op social media heel handig met een gifje, een bewegend plaatjes. En het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft een paar echte Brabantse exemplaren gelanceerd, die al flink worden gedeeld. Verwacht overigens geen Bossche bollen of worstenbroodjes.

Malini Witlox & Marjanka Meeuwissen Geschreven door

Stel je voor, je vraagt een vriend mee naar het terras, maar die moet werken. Als echte Brabander reageer je dan misschien wel met: Och germ. En laat die bekende kreet nou ook voorkomen in een gifje van het BHIC.

Wachten op privacy instellingen...

Op het Instagram-account van Brabant in Beelden staan inmiddels 114 gifjes. Het BHIC is daar in maart mee begonnen, vertelt beeldredacteur Kaya van Dun. Alle gifjes zijn gemaakt met beelden uit de oude doos, geschoten op Brabantse bodem.

"We hebben in Den Bosch een groot filmarchief met oud materiaal van 1910 tot pakweg 2010. We zijn druk bezig om alles te beschrijven, zodat we het over een paar maanden online kunnen zetten. Want we willen graag dat meer mensen de beelden zien."

Wachten op privacy instellingen...

Om de beelden te beschrijven, moeten ze ook allemaal van A tot Z bekeken worden. En spontaan ontstond toen het idee: wat als we gifjes maken van bijzondere fragmenten? "Het is een hele leuke en laagdrempelige manier om ons publiek te bereiken. Soms zoeken we bewust naar een gifje dat past bij een thema. Zo hebben we er vorig weekend één online gezet voor vaderdag. En soms zien we iets in een film dat gewoon een apart gifje zonder thema waard is."

Wachten op privacy instellingen...

Het meest bekeken gifje is van een oude pijprokende opa. "Dat filmpje heb ik wel iets bewerkt. Het beeld is omgedraaid zodat de pijp nu ook naar beneden gaat."

Wachten op privacy instellingen...

Het materiaal komt onder meer uit familie-archieven en dorpsfilms. "Zo hebben we beelden van vissers, maar ook van de BH-fabriek in Oss. Het vaderdaggifje van het kleine jongetje komt uit een gezinsfilmpje dat in de jaren '30 in de buurt van Eindhoven is opgenomen."

"De gifjes worden honderden keren gedeeld."

Opvallend: er staan op grote verzamelsite Giphy amper gifjes met Brabantse teksten zoals 'Houdoe'. "We komen met onze plaatjes dan ook heel hoog in de zoekresultaten."

Volgens Kaya is dat één van de redenen waarom de filmpjes van het BHIC veelvuldig worden afgespeeld én verspreid: "Je kunt de gifjes ook delen via bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook en Twitter. Dat wordt honderden keren gedaan. Het was echt een gok of dit aan zou slaan, maar het leek mij heel leuk om te proberen. "

