Backpackershotel heeft week de tijd om huurschuld in te lossen

Een week de tijd hebben ze, de eigenaren van de 'Backpackers Bed & Breakfast' (BBB) aan de Stratumsedijk in Eindhoven. De huurachterstand uit de coronatijd moet volgende week worden overgemaakt aan de verhuurder. De eigenaren van het hotel zijn een inzamelingsactie gestart.

Veel andere bedrijven slagen erin om met de eigenaar van hun pand een afspraak te maken: de huur uitsmeren over een langere periode, of zelfs een deel van de kosten schrappen. Maar de verhuurder van de BBB kan of wil dat niet.

Een week tijd hebben ze nog om de huurschuld in te lossen. Al is er nog een strohalm: ze hebben een kort geding aangespannen om de eigenaar te verbieden de huurovereenkomst te ontbinden. Niemand weet of de rechter hen te hulp schiet.

Als het geld er echt moet komen, is er nog één sprankje hoop: de steun van tevreden klanten uit het verleden. Tienduizenden backpackers hebben hier overnacht, voor bedragen tot 27 euro per nacht. Velen van hen denken daar misschien nog met weemoed aan terug en hebben nog wel met terugwerkende kracht een fooi over voor het goedkope hotel. Eigenaren Frenklin en Michel zijn al begonnen met het benaderen van de 30.000 gasten in hun klantenbestand. Want enige haast is wel geboden. Er is nog maar een week de tijd.