Scooterrijder zwaargewond na ongeluk in Veldhoven, traumaheli opgeroepen

Een scooterrijder is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Run in Veldhoven. De man reed volgens een getuige op een busbaan in de buurt van een bussluis toen hij viel. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.

Vanwege de ernst van zijn verwondingen werd een traumaheli opgeroepen.

Spoed

Het slachtoffer werd in eerste instantie naar het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven gebracht. Daar kwam de traumaheli aan met de trauma-arts.

Vervolgens is hij met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance.

