Man gewond bij steekpartij in Tilburg, vrouw aangehouden

1/2 Man neergestoken in Tilburg, vrouw aangehouden

Een man is vrijdagavond gewond geraakt bij een steekpartij aan de Van Breestraat in Tilburg. Die vond rond middernacht plaats.

Verschansen

Op het moment dat die aankwamen stond de gewonde man op straat. Een vrouw, die ervan verdacht wordt de man te hebben gestoken, had zich verschanst in een huis aan de Van Breestraat. Agenten hebben haar uit het huis gepraat. Vervolgens is ze aangehouden.