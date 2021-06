Auto crasht, slaat over de kop en komt terecht in maisveld in Lith

Wachten op privacy instellingen... De auto kwam ondersteboven op het maisveld in Lith terecht (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto in maisveld Lith

Een automobiliste is zaterdagochtend gecrasht op de Hertog Janstraat in Lith. De auto sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een maisveld. Het ongeluk gebeurde rond halfnegen.

Het ongeluk gebeurde nadat de vrouw met haar auto in de berm terechtkwam. Vervolgens belandde de auto aan de andere kant van de weg. Daar ramde ze een bord en vervolgens schoot de auto over een sloot.

Ongedeerd

"Na het ongeluk werd het de vrouw even zwart voor de ogen", laat een ooggetuige weten. Maar ze is nagekeken door ambulancepersoneel en blijkt ongedeerd.

