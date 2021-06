Woekerend pijpenstrootje legt het op De Malpie af tegen grazende schapen

Wachten op privacy instellingen... Schaapsherder Kees Kromhout leidt zijn kudde over De Malpie (foto: Tonnie Vossen) Volgende Vorige vergroot 1/2 Schapen bestrijden in natuurgebied Valkenswaard het oprukkende 'pijpenstrootje'

Een kudde van 250 schapen zorgt er in natuurgebied De Malpie voor dat er weer heide kan groeien. Na de grote brand in 2017 namen grote graspollen van het zogeheten ‘pijpenstrootje’ bezit van het verwoeste terrein in Valkenswaard. “Zonder de schapen zou hier straks helemaal geen heide meer zijn”, zegt boswachter Nienke de Kort.

Want de schapen zijn gek op het malse verse groen van het pijpenstrootje. Niemand die dat beter weet dan schaapsherder Kees Kromhout. “Ze eten alleen de jonge uitgroei. Als het gras ouder wordt en droger en taaier, laten ze het staan.” Het is goed voor de schapen, weet hij. En het is ook voedzaam.

Samen met zijn hond, bordercollie Sem, leidt de schaapsherder de kudde in een traag tempo over het gebied. De schapen krijgen alle tijd om zich tegoed te doen aan het opdringerige pijpenstrootje. “Maar ze eten ook jonge boompjes en andere kleine plantjes, maar in deze tijd eten ze vooral pijpenstrootje.”

'Indicator voor teveel aan stikstof'

“Het pijpenstrootje hoort bij dit droge heidegebied”, zegt Nienke de Kort. “Maar als je niks doet gaat het al snel woekeren en dan verdringt het alle andere bijzondere vegetatie.” Dat het pijpenstrootje het zo goed doet heeft volgens haar alles te maken met de grote uitstoot van stikstof in de regio. “Je zou het als een indicator kunnen zien voor een teveel aan stikstof.”

Voordat in 2017 een grote brand een enorm groot deel van De Malpie verwoestte – een gebied zo groot als 120 voetbalvelden ging in vlammen op – was het pijpenstrootje er heer en meester. “Je zag meteen dat het na de brand als eerste weer terugkwam”, zegt de boswachter. Jaarlijkse begrazing door schapen werpt inmiddels zijn vruchten af. “Er komen niet alleen weer allerlei heidesoorten terug, maar we ontdekken voortdurend nieuwe plantjes.”

