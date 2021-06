'Hitte is voorlopig wel even verdwenen, zaterdagavond kan het even spoken'

Een onweersbui in Rijsbergen (archieffoto: Anja Bastiaansen). vergroot

Goed nieuws voor wie niets moest hebben van de hitte waarmee we de afgelopen dagen te maken hadden. "Die is voorlopig wel even verdwenen", vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza.

Deze zaterdag zijn er flinke verschillen qua temperatuur in de provincie. "In het oosten van Brabant kan die nog oplopen tot ruim 25 graden. Ik denk dat het lokaal 26 of 27 graden zou kunnen worden. In het westen van de provincie zie je duidelijk lagere temperaturen. Daar wordt het zaterdagmiddag zo'n 21 of 22 graden."

'Het kan even kort spoken'

Het blijft zaterdag overdag droog en de wind waait uit het zuidwesten. Zaterdagavond zal die wat meer naar het noorden draaien.

"Zaterdagnacht is het eventjes opletten", vertelt Raymond. "Dan komt een stevige buienlijn opzetten vanuit het zuiden. Die buien kunnen gepaard gaan met hagel, onweer en zware windstoten. Die buien trekken in het begin van de nacht over. "Dit duurt een uur of twee. Het kan dan even kortstondig spoken."

In de tweede helft van de nacht wordt het weer rustig vanuit het zuiden.

Paraplu

Zondag wordt volgens de weerman van Weerplaza een dag met zonnige periodes." Ook dan varieert de temperatuur tussen de 20 en 26 graden. Maar aan het eind van de middag en in de avond kan er in het oosten van Brabant een enkele bui tot ontwikkeling komen."

Ook maandag en dinsdag krijgen we af en toe te maken met buien, maar dan overdag. "Niet heel zware buien, maar een paraplu kun je dan wel nodig hebben om de dag droog door te komen."

