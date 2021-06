Te druk bij Jeugdbescherming Brabant: kinderen in nood niet meer geholpen

Vanaf maandag neemt Jeugdbescherming Brabant (JBB) drie maanden lang geen nieuwe cliënten meer aan. Dat schrijven Pointer en Follow The Money. Er zijn volgens de media niet genoeg jeugdbeschermers, waardoor de werkdruk te hoog is geworden.

Jeugdbescherming Brabant geeft aan dat dat het te weinig mankracht heeft om de vraag aan te kunnen. JBB is verantwoordelijk voor het begeleiden van gezinnen met een complexe problematiek.

In de praktijk komt dat vooral neer op het regelen van onder meer voogdijmaatregelen, jeugdreclassering en pleegzorg.

Decentralisatie van de jeugdzorg

Eerder meldden Pointer en Follow the Money al dat vijfduizend medewerkers bij jeugdbeschermingsorganisaties zijn vertrokken sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015. Volgens jeugdbeschermers is de leegloop onder meer te wijten aan de zwaarte van het werk.