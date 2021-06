Theo Maassen deed auditie voor Taxi, maar haakte toch af

Theo Maassen heeft twintig jaar geleden auditie gedaan voor het programma Taxi. Hij kwam ook door de selectie heen, maar haakte toch af omdat de rol als chauffeur hem een heel ongemakkelijk gevoel gaf.

Dat vertelt de cabaretier in zijn podcast Ervaring voor Beginners, waarin hij met Maarten Spanjer praat over diens carrière. Spanjer presenteerde het NCRV-programma in de jaren negentig vier seizoenen. Daarna namen meerdere acteurs de plek achter het stuur over.