Waarschuwing voor schennispleger op fiets: 'Liefst op heterdaad betrappen'

De politie waarschuwt voor een schennispleger op een racefiets in het gebied rond Son en Breugel, Best, Oirschot, Duizel, Netersel en Eindhoven. Al twee maanden komen er meldingen binnen over deze man, die tussen de 50 en 55 jaar oud wordt geschat, die de hand aan zichzelf legt.

Tot nu toe is de politie de verdachte nog niet op het spoor.

Heterdaad

"Het liefst betrappen we hem op heterdaad", laat een agent op Facebook weten.

Daarom wordt mensen gevraagd een foto van de verdachte te maken wanneer ze de schennispleger zien, 112 te bellen en als het mogelijk is de man op veilige afstand te volgen tot de politie er is.

