Automobilist slaat over de kop na aanrijding van achter, dader ervandoor

Wachten op privacy instellingen... De auto op de straat Fellenoord in Eindhoven sloeg na een aanrijding over de kop (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto slaat over de kop na aanrijding van achter, dader ervandoor

Een automobilist is vrijdagavond over de kop geslagen op de straat Fellenoord in Eindhoven. Dit gebeurde nadat die werd aangetikt door een automobilist achter hem.

Het ongeluk gebeurde bij het stoplicht voor de de kruising met de Boschdijk. "De automobilist wilde links afslaan, toen die werd aangereden", laat een ooggetuige weten.

"De auto raakte door de klap de stoeprand, sloeg over de kop en kwam tegen een verkeerslicht tot stilstand. "

Gepeerd

De bestuurder was niet gewond en slaagde erin zelf uit de auto te stappen.

"De automobilist die de auto aanreed, is hem vervolgens gepeerd", laat de ooggetuige weten.

De aangereden auto kwamen tegen een verkeerslicht tot stilstand (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.