Dave Livingston is de nieuwe coach van de Tilburg Trappers

De Tilburg Trappers hebben een nieuwe coach: de 58-jarige Amerikaan en oud-Trappers-speler Dave Livingston. Livingston tekent een contract van één jaar. Hij volgt komend seizoen Bo Subr op.

Bo Subr is vertrokken naar Frankfurt Löwen. Opvolger Livingston is geen onbekende in de Kruikenstad: in de jaren negentig speelde hij er zes seizoenen lang.

Technisch manager René de Hondt heeft naar eigen zeggen alle vertrouwen in de nieuwe man in de bank. “Het zal een andere dynamiek in de kleedkamer betekenen, maar dat hoeft niet verkeerd te zijn. Dave is trots dat hij in Tilburg mag coachen en wij zijn ook enorm trots dat we zo’n ervaren oefenmeester hebben kunnen contracteren.”