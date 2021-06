Serenade voor Frans (82), want 70 jaar lid muziekkorps: 'Totaal verrast'

Wachten op privacy instellingen... Frans is totaal overdonderd door de verrassing. Volgende Vorige vergroot 1/2 Jubilaris wordt in het zonnetje gezet

Als zeventig jaar is hij lid van muziekkorps Harmonie Aurora uit Woensdrecht: Frans van Geel. En dus werd hij zaterdag in het zonnetje gezet door middel van een heuse serenade. Twintig leden van het korps toeterden Frans en zijn vrouw Wies uit hun huis. "Dit had ik echt niet verwacht. Ik ben ontroerd."

Rond elf uur staat het korps klaar op het Sint Lucasplein in Hoogerheide. Terwijl Frans tweehonderd meter verderop nietsvermoedend een kopje koffie drinkt, mengen ook wethouder Henk Kielman en Joop van de Meulenreek, voorzitter van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen, zich bij de fanfare.

Als de trompetten schallen, weet Frans dat er iets staat te gebeuren. Voor het huis speelt het korps nog twee nummers en dan is daar het moment.

Zirkonia-speldje

Frans krijgt geen gouden speldje overhandigd maar een eerste Zirkonia-speldje. Als iemand zijn 80-jarige jubileum viert, krijgt iemand een tweede Zirkonia-speldje. "Dat gebeurt steeds meer", zegt Van de Meulenreek. "Laatst was ik bij iemand die zijn 85-jarige jubileum vierde in Loon op Zand. Er is altijd baas boven baas."

Wethouder Henk Kielman heeft nog niet eerder een jubileum van zeventig jaar meegemaakt bij een muziekvereniging. "Muziekverenigingen als Aurora zijn heel belangrijk voor onze gemeente. Het is toch belangrijk dat ze er zijn, want ze geven toch extra sfeer aan het dorp. En als je dan ziet dat iemand als Frans van Geel al zeventig jaar lid is van de vereniging, dan kan je niet anders concluderen dat Aurora een hele goede club is."

Overdonderd

Met trots en zichtbaar ontroerd pakt Frans de cadeaus uit. "Ik ben totaal overdonderd. Ineens hoorde ik een bekende mars. Ik dacht: hé, die ken ik." Het korps is erg belangrijk voor de 82-jarige Frans van Geel. "Ik ben iedere week bij de repetities. Aurora is alles voor mij."

Maar achter een belangrijk lid staat altijd een sterke vrouw. Wies is de partner van Frans en is zijn steun toeverlaat. "Ik zorg er altijd voor dat hij op tijd bij de repetities komt. En soms zeg ik ook wel eens: blijf eens thuis. Maar dat doet hij nooit", lacht Wies hard.

'Houdt het nog wel even vol'

De grote vraag is nu: hoelang houdt Frans het nog vol. "Hij houdt het nog wel even vol", zegt Wies. "Of hij het 80-jarige jubileum gaat halen? Dat zou heel mooi zijn als wij beiden dan nog leven."

App ons!

