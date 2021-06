Pakketbezorger gewond na ruzie met zes anderen in Eindhoven

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een pakketbezorger in Eindhoven is lichtgewond geraakt bij een ruzie met zes mensen in Eindhoven. Dat gebeurde aan de Echternachlaan, ter hoogte van het Dalheimpad.

De politie kreeg de melding rond kwart voor vijf binnen, van een getuige. De pakketbezorger, die in een busje zat, liep een hoofdwond op en werd door agenten naar het ziekenhuis gebracht,

Onduidelijkheid

De politie schrijft op Twitter dat er nog veel onduidelijkheid is over de aanleiding van het incident. In de melding werd gesproken over eens steekpartij. De man liep lichte snijwonden op, maar een woordvoerder van de politie geeft aan dat die niet per se met een mes hoeven zijn toegebracht.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.