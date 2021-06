Kunstenaar en ontwerper Bart Hess uit Eindhoven wint Designprijs 2021

Bart Hess (rechts) is blij met de Designprijs 2021 (foto: Ilse Wolf). vergroot

Kunstenaar en ontwerper Bart Hess uit Eindhoven heeft zaterdagmiddag de Designprijs 2021 gekregen. Internationaal kreeg Hess, geboren in 1984, veel lof voor onder meer een slijmjurk die hij maakte voor zangeres Lady Gaga.

Datzelfde gold voor ‘bodysculptures’ voor Nationale Opera & Ballet.

De jury voor de Designprijs 2021 van het Prins Bernhard Culltuurfonds Noord-Brabant zegt over de kunstenaar: “Wie de wereld van Bart Hess betreedt, wordt blijvend geraakt. Voorstellingen zo dicht op de werkelijkheid en er tegelijk zo ver van verwijderd, brengen vervreemding teweeg die onder de huid kruipt."

Ina Adema, commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Noord-Brabant, reikte de prijs uit in Design Museum Den Bosch. Dit was meteen het startschot voor een presentatie in dat museum, samengesteld door winnaar Bart Hess.

'Heel speciaal'

Opvallend is dat hij in die presentatie een podium biedt aan een drietal aanstormende talenten: Fransje Gimbrère, Joep Truijen en HIPS (Clémentine Schmidt & Josse Vessies). Zelf mocht hij zijn werk eerder al meerder keren laten zien in het Bossche museum.

Hess volgde zijn opleiding aan Design Academy Eindhoven. Hij is blij met de prijs die hij zaterdag kreeg: “Ik vind het heel speciaal om de Designprijs te ontvangen voor het oeuvre dat ik in 15 jaar tijd heb opgebouwd. Zeker als ik zie wie mijn voorgangers van deze prijs zijn.”

De Designprijs wordt iedere twee jaar toegekend, beurtelings aan een gearriveerd ontwerper (in 2017 aan Piet Hein Eek) en aan een aankomend talent (in 2019 aan Simone Post). De prijs bestaat uit een wisseltrofee: een zwaard dat ontworpen is door kunstenaar Ted Noten. Het zwaard staat symbool voor het 'design gilde', waartoe Hess is geridderd.

Daarnaast kreeg de winnaar 10.000 euro.

