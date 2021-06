Bijna 84 jaar oud maar 'gewoon' weer lijsttrekker: Dré Rennenberg doet het

De zogenoemde nestor van de Eindhovense gemeenteraad, Dré Rennenberg, is bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart opnieuw lijsttrekker voor het Ouderen Appèl. Tijdens de algemene ledenvergadering zaterdag werd de bijna 84-jarige Rennenberg benoemd.

De partij gaat aan de verkiezingen meedoen onder de naam Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven, onder aanvoering dus van Rennenberg, die al fractievoorzitter was. In een persbericht staat te lezen dat de politicus ' met zijn team vooral werken aan een rechtvaardige stad waar jong en oud in welvaart en welzijn samen kunnen leven'.