Verjaardagsfeest met teveel mensen eindigt in nachtje cel voor feestvarken

Een verjaardagsfeest in Berkel-Enschot is voor het feestvarken zaterdagavond geëindigd in de cel. De man had twintig mensen uitgenodigd, wat op basis van de coronaregels op dit moment nog niet mag, en buurtbewoners hadden last van het lawaai. Daarop werd de politie gebeld.

"Op een in principe gezellig verjaardagsfeest moet je er geen probleem van maken als de politie laat weten dat twintig mensen teveel zijn", reageert een agent op Facebook. "Nog een weekje, dan zijn er weer meer coronaversoepelingen. Maar op dit moment moeten we ons nog even aan de huidige regels houden."

Agressief

Het feestvarken dacht daar anders over. Hij schold de agenten uit. "Toen hij ook nog agressief reageerde, konden wij niet anders dan hem daarvoor belonen met een overnachting in het cellencomplex."

