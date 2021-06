Wachten op privacy instellingen... Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen (foto: Kevin Kanters/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Man overlijdt nadat auto in water belandt in Odiliapeel

Een man is zondagochtend overleden nadat hij met zijn auto in het water belandde langs de Middenpeelweg in Odiliapeel.

De drenkeling werd gevonden door voorbijgangers, die rond kwart voor negen een auto in het water zagen liggen.

"Zij belden meteen de hulpdiensten", vertelt een ooggetuige.

'Niemand heeft het zien gebeuren'

Het slachtoffer werd door de brandweer in kritieke toestand uit het water gehaald. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen, maar de man kon niet meer gered worden. Duikers hebben in de auto geen andere mensen gevonden.

Wanneer de auto in het water belandde, is niet duidelijk. "Niemand heeft dit zien gebeuren."

Boom

De auto zou voordat die in het water belandde een boom hebben geraakt. Hoe de auto in het water kon belanden, wordt onderzocht. Verkeersspecialisten van de politie zijn hiervoor opgeroepen.

