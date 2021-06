Wie heeft valkparkiet Bo gezien? 'We missen hem enorm'

Bo de valkparkiet is nog steeds vermist. vergroot

Een klein drama voor het gezin Graumans in Prinsenbeek: valkparkiet Bo is sinds zaterdagochtend kwijt. Het gezin is erg van slag en roept mensen op om mee te zoeken naar de prachtvogel.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het is niets voor Bo om zomaar opeens weg te vliegen, vertelt Marc Graumans. Samen met de kinderen en zijn vriendin zitten ze vaak met Bo buiten. En dat gaat altijd gewoon goed.

'En weg was hij'

“Hij zat gisterochtend op de schouder van mijn vriendin. Hij was maar heel even buiten en vloog opeens een kleine ronde. Bo vloog nog een rondje om het huis, en weg was hij."

Sindsdien is Bo niet meer gezien. Marc vermoedt dat de parkiet richting Breda is gevlogen, maar zeker weten doet hij het niet. “We kunnen alleen maar hopen dat-ie zich redt buiten.”

Wie heeft Bo gezien?

Hoe dan ook is het gezin getroffen door wat er is gebeurd. “We hadden Bo een jaartje en hij was echt ons huisdier geworden. Het heeft heel veel impact op ons. We missen ‘m.”

