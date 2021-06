Jongens (13 en 14) met nepwapens kruipen door het oog van de naald

De nepwapens van de jongens (foto: politie.nl). vergroot

Twee jongens van 13 en 14 jaar zijn zaterdagmiddag in Breda in de woorden van de politie 'door het oog van de naald gekropen'. Na een melding dat er twee mannen met automatische wapens en bivakmutsen in de bosjes lagen, werden de jongens benaderd door meerdere agenten in 'zware vesten'. Klaar om zo snel mogelijk te kunnen schieten als het nodig mocht zijn.

"Het is gelukkig goed afgelopen", laat de politie zondagochtend weten. Na de melding over de mannen met automatische wapens werden meerdere eenheden van de politie naar de Cimburgalaan gestuurd.

"Vooraf kregen de agenten de opdracht om hun zware vesten aan te trekken die zwaardere kogels tegenhouden dan hun dagelijkse steekwerende vesten. Maar dan nog is het een groot risico om twee mensen te benaderen die automatische wapens bij zich hebben. Er werd snel een aanvalsplan gemaakt", legt de politie uit.

Maskers en vesten

Voorzichtig werden de twee benaderd terwijl de agenten hun hand op hun wapen hadden om zo snel mogelijk te kunnen schieten als het nodig mocht zijn. Het tweetal werd gespot en aangesproken. De twee ‘mannen’ reageerden volgens de politie op de juiste manier: ze maakten geen verdachte beweging en werkten volledig mee. Pas op dat moment bleek dat het om twee jongens ging met niet van echt te onderscheiden zwart gemaakte speelgoedwapens.

Ook hadden ze maskers en vesten gemaakt. "Een hele coole maar gevaarlijke uitrusting", stelt de politie. "Alleen voor gebruik in eigen huis of tuin, niet op de openbare weg." Het is verboden om met een wapen, wat op een echt wapen lijkt, op straat te lopen.

'Het ging maar net goed'

“We kunnen dit soort meldingen alleen maar serieus nemen, want we moeten om onze eigen veiligheid denken", geeft de Officier van Dienst (OvD) aan. “Het ging maar net goed", gaat hij verder. "Het is maar goed dat de jongens geen rare beweging maakten toen ze werden aangeroepen. Dan hadden we nu in een heel nare situatie gezeten."

De jongens kwamen met de schrik vrij en krijgen verder van de politie geen straf. Er is een gesprek met de ouders geweest en de uitrusting en wapens worden vernietigd.

Zorgen politie

Zo vlak voor de vakantie maakt de politie zich zorgen over de wapens die onder andere uit het buitenland, waar ze vaak vrij te verkrijgen zijn, meegenomen worden. De politie waarschuwt dat het ombouwen van speelgoedwapens levensgevaarlijk kan zijn.

"Nu is het goed gegaan, maar je moet er niet aan denken hoe het ook anders kan aflopen. De traditionele speelgoedwapens zijn niet voor niets fel gekleurd zodat ze van echt te onderscheiden zijn. Veel minder cool maar wel een stuk veiliger", aldus de politie.

"Weet waar je kinderen mee naar buiten lopen", waarschuwt ze ouders na wat er zaterdag is gebeurd in Breda.

App ons!

