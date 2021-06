Wachten op privacy instellingen... Foto: Willem van Bussel/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Vrouw zwaargewond na val van paard in Deurne

Aan de Zandschelweg in Deurne is zondagochtend een vrouw zwaargewond geraakt bij een val van een paard. De vrouw kwam op het hek van een paardenring terecht. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het paard was op hol geslagen. Volgens omstanders was de vrouw continu aanspreekbaar.

Traumahelikopter geland

Er landde ook een traumahelikopter. De trauma-arts is meegegaan met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen.

Foto: Willem van Bussel/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.