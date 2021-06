Acht aanhoudingen na overlast rond huis in Etten-Leur

Na meerdere klachten over overlast bij een huis aan de Limburgstraat in Etten-Leur heeft de politie zaterdag acht mensen aangehouden.

Uit de meldingen, die deels anoniem binnenkwamen, bleek een duidelijk patroon. Daaruit maakte de politie op dat er waarschijnlijk vanuit het huis drugs gedeald werd. Er was sprake van een stroom mensen die in en uit liep en herrie op de straat.

Flinke hoeveelheid softdrugs

Daarop besloot de politie zaterdag tot actie over te gaan. Hiermee werd gewacht tot het druk was in het huis. Net na vier uur 's middags viel een speciaal team daar binnen. De acht mensen die werden aangehouden - onder wie de bewoners - bevonden zich op dat moment in het huis of daar in de buurt. De meeste verdachten komen uit Etten-Leur.