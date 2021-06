Kat dagenlang vast in boom: brandweer schiet te hulp

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

Aan de Oude Rijksweg in Helvoirt is zondag een kat uit een boom gehaald door de brandweer. De kat zat 'al een aantal dagen in de boom’, aldus de eigenaresse. Het beestje maakt het goed.

Ron Vorstermans

De eigenaresse plaatste al voer en water onder de boom, maar de kat kwam maar niet uit de boom. De Tilburgse brandweer kwam uiteindelijk met een hoogwerker ter plaatse om hulp te bieden.

Buurtbewoners stonden met een laken onder de boom om de kat op te vangen, maar dat bleek niet nodig. De eigenaresse heeft het katje vanuit de hoogwerker kunnen pakken met een brandweerman. Het beestje is in een mandje mee naar huis genomen.

