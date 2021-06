Vechtpartij in Breda: klap uitgedeeld met een hamer

De politie doet onderzoek (foto: Tom van der Put/ SQ Vision). Foto: Tom van der Put/ SQ Vision. Foto: Tom van der Put/ SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 De politie doet onderzoek (foto: Tom van der Put/ SQ Vision).

Bij een vechtpartij in de Schorsmolenstraat in Breda is iemand geslagen met een hamer. Het is onduidelijk waaraan en hoe ernstig het slachtoffer gewond raakte.

De politie laat in een tweet weten op zoek te zijn naar een verdachte, die ervandoor was gegaan na de ruzie. Het zou gaan om een forse man met een lange baard, korte haren en een trainingsjack.



Mogelijk waren er meer daders, zo blijkt uit de tweet.

