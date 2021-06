Automobilist zonder rijbewijs ramt muur van tuin compleet aan diggelen

Van de muur bleef weinig over (foto: Bart Meesters/ SQ Vision). vergroot

Op de hoek van de Madeliefstraat en de Wederiksingel in Vught heeft een auto zondagmiddag weinig heel gelaten van de stenen muur van een tuin. Een enorme ravage was het gevolg, zo is te zien op foto's. De bestuurder van de auto heeft geen rijbewijs, zo bleek.

Door de klap stortte de muur bijna volledig in. Een deel dat nog wel overeind stond, werd afgezet met linten. Ook het huis wat bij de tuin hoort en een vijver zouden beschadigd zijn.

De bestuurder zal moeten opdraaien voor de financiële schade. Omdat hij geen rijbewijs heeft, zal de verzekering de handen ervan aftrekken. De man had zonder toestemming de auto van een familielid meegenomen.

De toestand trok aardig wat bekijks van buurtbewoners. .

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.