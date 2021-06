Auto op de A67 met enorme knal geraakt door 'voorwerp'

Op de A67 in de richting Veldhoven, bij knooppunt Leenderheide, werd donderdagavond laat de auto van een vrouw met een enorme knal' geraakt door een voorwerp. De auto raakte zwaar beschadigd, de vrouw bleef ongedeerd. De politie zoekt getuigen.

De vrouw reed rond elf uur in haar Renault Twingo vanuit Helmond naar Veldhoven. In de buurt van knooppunt Leenderheide, bij hectometerpaal 25, werd de auto aan de rechterkant keihard geraakt door een voorwerp. Het is onduidelijk wat dat was.