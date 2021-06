Tilburgse wielrenner Timo Roosen wint in Drenthe NK op de weg

Timo Roosen met zijn nieuwe tricot (Foto: ANP). vergroot

Wielrenner Timo Roosen heeft de titel gepakt bij de Nederlandse kampioenschappen op de weg. De 28-jarige Tilburger van Jumbo-Visma kwam op het afgesloten parcours in Drenthe solo aan. 'Dat ik dat überhaupt mag meemaken'.

Roosen ontsnapte een kleine twee kilometer voor de finish uit een kopgroep van zeven renners en maakte het overtuigend af. Vorig jaar eindigde Roosen nog als derde. Sjoerd Bax (Metec-Solarwatt) werd op een halve minuut achterstand tweede, kort voor Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix).

"Ik denk dat ik met het rood-wit-blauw aan wat meer opval dan de renner die ik was", zei Roosen over zijn veelal dienende rol in de ploeg. "Ik heb een rit gewonnen in de Tour de Fjords, maar dit is met afstand de mooiste zege", zei Roosen. "Het is een droom voor iedere renner om in het rood-wit-blauw te mogen rijden. Dat ik dat überhaupt mag meemaken."

Titelverdediger en favoriet Mathieu van der Poel stapte 50 kilometer voor het einde af. Op dat moment had hij een achterstand van zo'n anderhalve minuut op een grote kopgroep. Ook Tom Dumoulin maakte de wedstrijd niet af. Voor de Limburger, die woensdag de Nederlandse titel tijdrijden veroverde, was het zijn laatste optreden in aanloop naar de olympische tijdrit bij de Olympische Spelen volgende maand.

Het parcours van het NK was vrijwel hetzelfde als vorig jaar. De renners moesten een parcours van 7,3 kilometer op en rond de VAM-berg 25 keer afleggen.

'Niet goed genoeg'

"Ik was vandaag niet goed genoeg", zei Van der Poel teleurgesteld, maar ook gelaten. "Ik had zeker geen goede benen en dat is op zo'n rondje dodelijk."

De 26-jarige Van der Poel, tweevoudig Nederlands kampioen, slaagde er niet in weg te rijden uit de greep van met name de renners van Jumbo-Visma. "Je weet op voorhand dat er een sterke blokken zijn. Je moet gewoon 200 procent zijn om daar iets tegen te kunnen doen."

Van der Poel plaatste zijn eerste aanval al vroeg, ook om ploeggenoot Oscar Riesebeek in de voorste groep te krijgen, zei hij. "Dat was op zich ideaal om er naartoe te kunnen rijden. Maar ik was gewoon niet goed genoeg om erbij te geraken."

