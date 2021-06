Overval op cafetaria in Bergen op Zoom, verdachte aangehouden

Foto: Christian Traets, SQ Vision. Foto: Christian Traets, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Christian Traets, SQ Vision.

Aan de Noordsingel in Bergen op Zoom is zondagavond een overval gepleegd op cafetaria 't Singeltje. Dat meldt de politie. Een verdachte is inmiddels aangehouden.

De politie doet onderzoek. Er wordt aangifte opgenomen en er worden getuigen gehoord. Over de identiteit van de dader is nog niets bekendgemaakt. Het zou de tweede keer in korte tijd zijn dat het cafetaria is overvallen.

Naar verwachting komt de politie maandag met meer informatie over de overval.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.