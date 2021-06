Tweede overval in korte tijd op cafetaria in Bergen op Zoom

Foto: Christian Traets, SQ Vision. Foto: Christian Traets, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Christian Traets, SQ Vision.

Aan de Noordsingel in Bergen op Zoom is zondagavond een overval gepleegd op cafetaria 't Singeltje. Dat meldt de politie. Een verdachte is inmiddels aangehouden.

De politie doet onderzoek. Er is aangifte opgenomen en er zijn getuigen gehoord. De verdachte is een 54-jarige man uit Bergen op Zoom. Op de Korenmarkt wist een getuige de verdachte te overmeesteren. De man is overdragen aan de politie.

Bedreiging

Kort na negen uur werd de overval gepleegd. Onder bedreiging van een mes eiste de dader geld van de eigenaar van het cafetaria. Die wist de overvaller zonder buit zijn zaak uit te jagen.

Het is de tweede keer in korte tijd zijn dat het cafetaria is overvallen, op 27 mei gebeurde dat ook al eens. De recherche onderzoekt of het in beide gevallen om dezelfde dader gaat.

