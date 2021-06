Auto rijdt over de A59 en vliegt in brand bij Raamsdonk

Wachten op privacy instellingen... Foto: Mathijs Bertens / SQ Vision. Foto: Mathijs Bertens / SQ Vision. Foto: Mathijs Bertens / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/4 auto vliegt in brand tijdens het rijden

Een auto is zondagavond laat op de A59 bij Raamsdonk tijdens het rijden in brand gevlogen. De auto, een BMW, was tijdens het rijden gaan roken. Toen de automobilist de wagen aan de kant zette en de motorkap open deed, sloegen de vlammen eruit.

Sandra Kagie Geschreven door

De brandweer wist de brand, die rond elf uur werd gemeld, te blussen, maar de auto was niet meer te redden. Niemand raakte gewond.

Tijdens het blussen was één rijstrook van de A59 dicht. Hoe het kwam dat de auto in brand vloog, is onbekend.

