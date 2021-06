Lekkage in bibliotheek LocHal in Tilburg: regen stroomde naar binnen

De LocHal, de bibliotheek van Tilburg, kampt sinds afgelopen weekend met een lekkage in het dak. De ellende begon vrijdag en ook met de hevige regenval maandagochtend, bleef de bieb niet gespaard. Een groot deel kwam blank te staan.

Gebouwbeheerder Peter Jansen had maandag eigenlijk vrij willen nemen, nadat hij dit weekend met man en macht had geprobeerd te redden wat er te redden viel. Maar ‘s ochtends om zeven uur ging weer de telefoon. Het was weer mis. “Ik wist niet of ik boos of verdrietig moest zijn. Ik vond het vreselijk”, zegt Jansen, terwijl hij mistroostig de ravage bekijkt.