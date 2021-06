Lekkage in bibliotheek Lochal in Tilburg: regen stroomt naar binnen

Wachten op privacy instellingen... Regen gutst door het dak zo de LocHal in (foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Lekkage in Tilburgse bieb Lochal: regen stroomt naar binnen

De regen zorgt voor problemen in de Lochal in Tilburg. Door een lek in het dak stroomt de regen naar binnen. Het is volgens een woordvoerder van de bibliotheek niet de eerste keer dat het binnenregent.

Agnes van der Straaten

Het lek zit deze keer niet boven boeken maar boven de tentoonstellingsruimte. Volgens de woordvoerder zit er iets niet lekker in de aansluiting van het oude en nieuwe gedeelte van het dak. Omdat de gemeente Tilburg eigenaar is van het gebouw, moet die ook voor een oplossing zorgen. Daar zijn ze op dit moment druk mee bezig.

Reactie gemeente

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het waarschijnlijk een ander lek is dan de eerdere lekkages. “Het is nu het belangrijkste om de schade te beperken en te zorgen dat het niet meer binnenregent. Op lange termijn zullen we moeten onderzoeken wat de oorzaken van de lekkages zijn."

