NAC Breda is te koop voor 5 miljoen, dit zijn de mogelijkheden

De chaos bij NAC is compleet. Binnen een week tijd stapten technisch directeur Ton Lokhoff en daarna trainer Maurice Steijn op bij de Bredase club. En als klap op de vuurpijl gaven zondagavond ook de drie grootaandeelhouders er nog eens de brui aan. Er moet een nieuwe eigenaar komen, want zij willen van hun aandelen af. Hoe nu verder?

Bij verkoop moeten de drie grootaandeelhouders Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema hun aandelen officieel eerst aanbieden aan de overige zestien kleinere aandeelhouders van NAC. Iets wat nog niet gebeurd is.

De kans dat deze groep het meerderheidsbelang van 68,2 procent opkoopt, is erg klein. Ze willen of kunnen niet, zo schat een ingewijde in. Overigens zullen deze aandeelhouders, eigenlijk supporters met geld, hun eigen aandelen gewoon houden.

"NAC is een omgekeerde wasmachine, je gaat er schoon in en komt er vuil uit."

Natuurlijk bepalen de drie grootaandeelhouders de prijs, maar de schatting is dat NAC voor ongeveer zestig procent van de papieren waarde te koop is. Omdat de drie grootaandeelhouders er acht miljoen euro in hebben gepompt, komt dat neer op zo'n vijf miljoen. Een reële prijs volgens verschillende insiders.

Als de overgebleven aandeelhouders geen interesse hebben, komt men uit bij een derde partij. Dat zou een grote, buitenlandse investeerder kunnen zijn. NAC is natuurlijk, ook al spelen ze in Breda eerste divisie, een potentiëel interessante club met een grote achterban. Daar valt wellicht geld mee te verdienen.

Groter lijkt echter de kans dat er andere vermogende NAC-supporters opstaan of dat een consortium van rijke NAC-fans de boel overneemt. In het recente verleden is dat al eens aan de orde geweest, maar toen werd een bod afgewezen.

"Ik wacht maar even en kijk wel verder als het stof is neergedaald."

Er zijn ongetwijfeld partijen die NAC willen overnemen, maar dat kan toch ook nog best een lastig verhaal worden. NAC is een prachtclub, maar wel besmet. Al jaren is het hommeles en is er nul continuïteit en stabiliteit. Bovendien is de financiële staat van de club wat onduidelijk doordat er niet gepromoveerd is. Moet er bijvoorbeeld geld bij?

"Het is net een omgekeerde wasmachine", zegt een geldschieter die eigenlijk best interesse heeft in de aandelen. "Je gaat er schoon in en komt er vuil uit. Ik wacht maar even een paar maanden en kijk wel verder als het stof is neergedaald."

Nog een mogelijkheid is dat de club in handen komt van de supporters. Zo zouden 'de grote drie' hun aandelen aan de club NAC kunnen schenken. Het lijkt er echter op dat de eigenaren Van Aalst, Van Weelde en Burema dermate op hun staart zijn getrapt dat dit geen optie meer is. Daarnaast is er nog een bestaand plan van NAC-supporters om via een coöperatie de leiding in handen te krijgen. Het initiatief ketste eerder af, maar kan wellicht opnieuw leven worden ingeblazen.

De mogelijkheid dat de aandelen worden omgezet in een lening aan de club valt af omdat dit niet mag van de KNVB. En de kans dat de drie grootaandeelhouders terugkomen op hun beslissing lijkt ook miniem. Eén ding is daarom zeker: NAC gaat een onduidelijke toekomst tegemoet.

