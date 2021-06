Dré Rennenberg (83) stopt pas al onze lieve Heer hem op de schouder klopt

Dré Rennenberg (foto: archief). vergroot

Dré Rennenberg is bijna 84, maar wordt toch weer lijsttrekker voor de partij Ouderen Appèl Eindhoven bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Hij voelt zichzelf niet oud, al kan hij niet álles meer bijbenen. "Ik zat dit weekend op een terras met vijfhonderd jongeren. Bestellen moest allemaal via je telefoon, met codenummers. Daar is een oudere niet op ingesteld."

Wie bijna 84 is , mag echt wel eens van zijn pensioen genieten, maar Rennenberg ziet dat anders. “Ik werk nog elke week zestig uur. Na het eten ga ik door tot half tien."

De vraag is wat hem bezielt om dat op deze leeftijd nog te doen. “Ik wil laten zien dat je op mijn leeftijd niet afgeschreven bent. Dat je volop kan meedraaien in de maatschappij. Dat je van nut kan zijn voor medemens.”

Een van zijn stokpaardjes is dat er in de politiek meer rekening moet worden gehouden met ouderen. "Jonge mensen hebben bijvoorbeeld een motie ingediend over een bruisende stad. Daar sta ik achter, maar het moet ook bruisend zijn voor mij. Als je een idee hebt over een bruisende stad met een nachtleven, probeer dat dan ook voor overdag te doen, want een oudere slaapt ’s nachts.”

"Ik heb het met mijn vrouw en kinderen besproken. Het is koek en ei."

Tijdens de ledenvergadering was er volop enthousiasme, laat Rennenberg weten. "Ze hebben mij gevraagd. Anders had ik het niet gedaan. Ik voel dat ik niet voor niks in de Eindhovense gemeenteraad zit. Ik zit er nu al 26 jaar. Mensen geven mij aan wat er beter zou moeten. Ik kan nuttig zijn voor de Eindhovense gemeenschap. Vooral voor mensen die aan de zwakkere kant van de samenleving staan.

Bezige baas Dré Rennenberg heeft de afgelopen tijd ook nog eens zijn levensverhaal opgeschreven. Zijn biografie wordt nu nagekeken en verschijnt in september of oktober. Op zijn leeftijd heeft hij wel een tip voor jongere raadsleden. “Mijn tip is: loop niet te hard van stapel met je ideeën. Vertrouw op mensen van wie je iets kunt leren, ook al zijn ze van een andere partij. De kloof tussen oud en jong moet beslecht worden. We hebben elkaar nodig."

Zijn vrouw vindt het prima dat hij nog zo actief is. “Ze is niks anders gewend”, zegt Rennenberg. Dat zal voorlopig nog zo blijven. “Vier jaar ga ik nog door. Bij leven en welzijn dan. Pas als onze lieve Heer op mijn schouder klopt, moet ik afhaken, maar ik ben hartstikke gezond. Ik heb het met mijn vrouw en kinderen besproken. Het is koek en ei."

