Timo Roosen volgt de Tour op tv: 'In mijn rood-wit-blauwe shirt op de bank'

Het zijn de mooiste dagen uit de carrière van Timo Roosen. De 28-jarige wielrenner uit Goirle werd zondag totaal onverwacht Nederlands kampioen. Thuis in Tilburg pronkt nu het rood-wit-blauwe shirt in zijn woonkamer. We spraken de 'day after' met de kampioen. Zaterdag zit hij misschien wel in zijn rood-wit-blauwe shirt naar de start van de Tour de France te kijken.

Heb je een beetje kunnen slapen?

"Ik sliep pas om vier uur vannacht. Dat kwam door alle indrukken, denk ik. Ik was aan het nagenieten in mijn hoofd. Nou slaap ik wel altijd slecht na een vermoeiende koers. Om acht uur was ik weer op."

Veel reacties gehad?

"Te veel op te noemen. Te veel ook om overal op te reageren. Ik heb ze niet eens allemaal kunnen lezen. Echt leuk waren de reacties van mijn oude clubs: De Jonge Renner uit Oosterhout en Pijnenburg uit Tilburg. Ik reed daar in de jeugd en het is leuk dat die mensen trots zijn."

Je droeg je titel op aan je oudere broer die bij een ongeluk een dwarslaesie heeft opgelopen. Hoe reageerde hij toen jullie elkaar weer zagen?

"Heel nuchter, maar hij is altijd heel nuchter. Toen ik thuiskwam was het proficiat en we hebben wat geproost. Dat is zoals ik hem ken, maar ik heb niet gezien hoe hij voor de televisie zat."

Heb je dat prachtige slot al vaak herbeleefd?

"Heel vaak nu. Hoe ik wegreed. Hoe bepalend het was. Ik heb tot nu toe wat fragmenten gezien, maar ik ga het nog wel een paar keer terugkijken."

Wat betekent deze titel nu?

"Dat ik een heel jaar in rood-wit-blauw rond ga rijden. Wat er gaat veranderen? Geen idee. Ik laat het over me heenkomen. In ieder geval sta ik niet meer anoniem aan de start."

Was je daar bang voor dan?

"Ik rij vaak in dienst van anderen dan val je niet op, maar ik was blij hoe het afgelopen tijd ging. In de Dauphiné ging het al goed. De ploegleiding zag dat wel en de renners ook. Toch gebeurde dit onverwachts."

Zaterdag begint de Tour de France, maar je doet niet mee en staat ook niet op de reservelijst van Jumbo-Visma. Wat ga je wel doen?

"Eerst heb ik een weekje rust en dan wordt de planning bekend. Misschien dat ik de Tour ga kijken op de bank met mijn rood-wit-blauwe shirt aan."

Wat heb je met je kampioenshirt gedaan?

"Hij hangt nu aan een hanger naast de televisie. Ik moet nog een goede plek vinden, maar ik denk dat ik hem ga inlijsten en pontificaal in de woonkamer hang."

