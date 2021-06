PSV op 21 juli tegen Galatasaray, 35.000 toeschouwers mogen erbij zijn

De thuiswedstrijd van PSV tegen de Turkse club Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League wordt gespeeld op woensdag 21 juli. Bij de wedstrijd in Eindhoven zijn 35.000 toeschouwers aanwezig zijn. Dat betekent een vol stadion.

Supporters die een ticket kopen, mogen het stadion in als ze via de CoronaCheck-app een toegangscode kunnen laten zien. Wie niet op de manier kan laten zien dat hij gevaccineerd is of al corona heeft gehad, moet een negatieve uitslag van een (gratis) toegangstest meebrengen.