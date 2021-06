Jongen (17) overlijdt na ongeluk met ijzeren plaat, boete voor bedrijf

Het staalconstructiebedrijf Van Lieshout Specicon in Loosbroek heeft een boete gekregen van 17.500 euro. Het bedrijf is volgens de rechtbank verantwoordelijk voor een bedrijfsongeval waarbij een 17-jarige medewerker om het leven kwam.

De jongen wilde in juni 2018 een metalen strip van ruim 150 kilo uit een rek in de bedrijfsloods halen. Hij klom aan de zijkant op het rek om vervolgens met een elektrische takel de strip op te tillen. Toen de bovenste strips van het rek gleden raakte de jongen bekneld en overleed hij.

Uit onderzoek is gebleken dat de strips te hoog waren opgestapeld. Daarnaast had het bedrijf te weinig aandacht besteed aan de risico’s. De instructie was veelal mondeling door meerdere mensen, waarbij niet duidelijk was wie waarvoor verantwoordelijk was. Het was voor werknemers ook niet duidelijk wie toezicht hield.