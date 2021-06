Man lichtgewond bij schietpartij in Waalwijk

Wachten op privacy instellingen... Foto: Iwan van Dun/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Man lichtgewond na schietpartij in Waalwijk

In Waalwijk is maandagmiddag rond kwart voor vier een man neergeschoten op straat. Dat gebeurde in de Andreas Zijlmansstraat.

Malini Witlox Geschreven door

Het lichtgewonde slachtoffer kon zelf in de ziekenwagen stappen en is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Op de stoep is een kogelhuls gevonden. Onduidelijk is wie de dader is of wat de aanleiding van de schietpartij is. De politie zoekt getuigen. De recherche doet onderzoek.

Er is geen signalement van de mogelijke dader.

