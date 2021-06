Man met groene pet plundert bankrekening, weet iemand wie hij is?

Drie oudere inwoners van Bergen op Zoom werden tussen 20 en 29 april het slachtoffer van oplichting. Dat gebeurde volgens de politie steeds op dezelfde manier, een combinatie van een ouderwetse babbeltruc en cybercriminaliteit. Op die manier werd de bankrekening geplunderd van zeker drie slachtoffers, onder meer een 93-jarige inwoner.

Criminelen belden eerst met het slachtoffer met de smoes dat ze twee keer aan de deur waren geweest om een pakketje te bezorgen. Even later stond er een 'bezorger' aan de voordeur. De slachtoffers moesten een klein bedrag afrekenen voor de bezorgkosten. De 'bezorger' verwisselde op dat moment de bankpas. Soms werd op dat moment ook de pincode ontfutseld.

De dader pinde vervolgens bij verschillende geldautomaten in Bergen op Zoom, maar ook op andere plekken in het land. Degene die het geld van de rekening haalde is een man van ongeveer 25 met donker haar en een groene pet. Ook had hij een donkere jas aan.