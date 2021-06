Delphin (26) wordt vermist en is volgens de politie mogelijk in Brabant

Foto: politie vergroot

De politie is op zoek naar de vermiste Delphin Beekman uit Maastricht. De 26-jarige man is mogelijk in Brabant, stelt de politie.

Malini Witlox Geschreven door

Delphin wordt sinds 20 juni vermist. Hij droeg toen een wit T-shirt, een spijkerbroek en zwarte schoenen met oranje accenten.

Mensen die hem zien, moeten hem niet zelf benaderen, stelt de politie. Ze kunnen wel met 112 bellen.

