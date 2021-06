Archieffoto. vergroot

De 26-jarige man uit Maastricht die vermist was, is maandagavond in goede gezondheid aangetroffen in Heerlen. Dat meldt de politie.

Malini Witlox & Bert van Doorn Geschreven door

De man werd sinds 20 juni vermist. Eerder op de dag meldde de politie dat hij mogelijk in Brabant zou zijn.

