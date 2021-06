Wachten op privacy instellingen... Nelleke Brouwers deelt haar gevoelens over eenzaamheid om lotgenoten te helpen (foto: Raoul Cartens). Volgende Vorige vergroot 1/2 Als je eropuit wil, maar niemand hebt om mee te gaan: 'Dat valt niet mee'

We mogen en kunnen elkaar eindelijk weer opzoeken. Maar wat als je niemand hebt om mee af te spreken? Veel mensen zijn eenzaam, en de coronacrisis heeft dat misschien wel versterkt, denkt wethouder Miriam Haagh van Breda. Deze week start in die gemeente een actie om eenzaamheid een gezicht te geven.

Met posters verspreid door de Baroniestad, een filmpje op social media en een speciale website vraagt de gemeente aandacht voor die mensen die nu niet met vrienden of familie richting de terrassen rennen, of thuis de bbq aansteken.

"Ik wil er graag op uit, maar dat valt lang niet altijd mee. Want je staat er toch vaak alleen voor."

Eén van de gezichten op de posters die horen bij de de campagne +ÉÉN, is dat van Nelleke Brouwers. Ze is 'op leeftijd'. Twaalf jaar geleden verloor ze haar man en sindsdien is ze eenzaam. "Geen kinderen of niks. Ik wil er graag op uit, maar dat valt lang niet altijd mee. Want je staat er toch vaak alleen voor."

"Ze brengen je naar een restaurant, waar je lekker te eten krijgt en waar je een gezellig praatje maakt met anderen."

En zoals Nelleke zijn er meer, weet wethouder Haagh: "Zij voelden zich al eenzaam of zijn zich door corona meer eenzaam gaan voelen en vinden het lastig hierover te praten of er iets aan te doen." De campagne vraagt daar aandacht voor en biedt ook tips om ermee om te gaan.

Nelleke vindt veel steun bij de stichting Met Je Hart, die ouderen met etentjes in de plaatselijke horeca bijeen brengt om ze uit het isolement te halen. "Dat zijn hele leuke mensen. Voor het eerst sinds corona mag ik morgen ook weer mee. Ze brengen je naar een restaurant, waar je lekker te eten krijgt en waar je een gezellig praatje maakt met anderen. Ik kijk daar echt naar uit."

Toch zijn het volgens de wethouder zeker niet alleen ouderen die zich eenzaam voelen: "Door corona hebben we gezien dat het gevoel van eenzaamheid ook onder jongeren sterk is toegenomen. Met deze campagne willen we het taboe doorbreken. We willen laten zien dat iedereen - jong en oud - met deze gevoelens te maken kan krijgen."

"Toen ik mijn gevoel deelde met anderen, bleek ik niet de enige te zijn."

Zo startte Bryan Vreijsen de website Brabant Maatjes: “Ik heb me een tijd alleen gevoeld. Had weinig uitjes met vrienden. Toen ik mijn gevoel deelde met anderen, bleek ik niet de enige te zijn. Even contact met elkaar om te horen hoe het gaat of samen een drankje doen heeft mij al geholpen. Ik wilde anderen met ditzelfde gevoel op weg helpen en daarom ben ik Brabant Maatjes gestart, met inmiddels 1100 leden op Facebook."

"Met echte aandacht voor elkaar kunnen we al heel veel oplossen."

Miriam Haagh is hoopvol: "Door corona hebben we juist gezien dat mensen heel veel voor elkaar over hebben. We hebben weer een beetje geleerd om naar elkaar om te kijken. En daar willen we van profiteren. Gewoon door te groeten, door een gesprekje aan te gaan of een klein wandelingetje te maken, kun je al een enorm verschil maken. Met echte aandacht voor elkaar kunnen we al heel veel oplossen."

