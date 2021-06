Broers Van Poppel voor de tweede keer samen aan de start van de Tour

Danny (links) en Boy van Poppel gaan zaterdag samen van start in de Tour de France (foto: Belga Photo / Eric Lalmand). vergroot

De broers Danny en Boy van Poppel staan zaterdag voor de tweede keer samen aan de start van de Tour de France. De zoons van oud-topsprinter Jean-Paul van Poppel behoren tot de selectie van de Belgische wielerploeg Intermarché-Wanty-Gobert. Danny van Poppel (27) uit Moergestel is de troef van het team in de sprintetappes.

De jongste van de broers Van Poppel reed de Tour in 2013 en 2014. In beide edities wist hij Parijs niet te halen. Dat lukte zijn broer Boy (33) wel in de Tour van 2013, de enige keer dat hij meedeed aan de Ronde van Frankrijk. De Van Poppels reden toen samen voor Vacansoleil-DCM.

"Er is het hele jaar gewerkt aan de sprinttrein rond Danny van Poppel, met Boy en Jonas Koch", zegt manager Aike Visbeek van de Belgische ploeg. "We hebben samen met de renners de nodige analyses gemaakt en de sprinttrein wil zich bewijzen. Deze Tour de France is het examenstuk voor dit drietal."

De Zuid-Afrikaan Louis Meintjes, die in 2016 en 2017 achtste werd in de Tour, is de kopman van de ploeg voor het klassement.

