Ouderen lopen meer kans op verdrinking: 'Neem een zwemlesje of twee'

Nu het officieel zomer is, hopen velen op fijn zwemweer. Waterratten die al op leeftijd zijn, moeten wel oppassen. Zij lopen namelijk de meeste kans om te verdrinken. Dat meldt de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Ook zweminstructeur Bart Thijssen uit Oirschot is van mening dat veel ouderen wel een zwemlesje of twee kunnen gebruiken.

Thijssen heeft zijn eigen zwembad in Geldrop. Hij geeft ook les aan volwassenen. Vooral zestigplussers lopen volgens hem risico. “In die tijd was zwemles niet zo gebruikelijk. Dan vertellen ze me dat ze in de rivier werden gegooid en maar naar de overkant moesten zien te komen. Als dat lukte, konden ze zogenaamd zwemmen.”

Die mensen komen sneller in de problemen, zegt hij. “Als er iets van een watergolf of sterke stroming komt, redden ze zich al niet meer. Aan de kant zien te komen, is heel wat anders dan ook echt veilig zwemmen.” Hij merkt de laatste drie jaar dan ook dat er ‘gelukkig’ steeds meer ouderen zich bij hem melden voor zwemles.

Bij meer dan de helft (53 procent) van de verdrinkingen gaat het om zestigplussers, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2019 verdronken veertig inwoners van zestig jaar of ouder. Jongeren en kinderen zijn het minst vaak slachtoffer. In datzelfde jaar ging het om vijf kinderen jonger dan tien jaar en vier kinderen tussen de tien en de twintig jaar oud.

De NRZ doet nu samen met Universiteit Leiden onderzoek naar de omstandigheden waaronder mensen van vijftig jaar en ouder verdrinken in open water. Uit een eerder onderzoek van de zwemraad bleek namelijk dat de meesten zich veilig voelen in het water en specifieke veiligheidsmaatregelen nemen voordat ze het water ingaan.

“Zou de eigen zwemvaardigheid door ouderen worden overschat?”, vraagt Jarno Hilhorst, manager Kenniscentrum Zwemmen van de NRZ, zich af. “We hebben op dit moment geen zicht op de precieze omstandigheden en de oorzaken. Dit is aanleiding voor nader onderzoek, waarbij we zo breed mogelijk insteken. We richten ons zowel op ongevallen met dodelijke afloop als op ongevallen zonder dodelijke afloop, waarbij wel inzet van hulpverleners nodig was.”

Thijssen heeft alvast wat tips. “Drink voldoende als je gaat zwemmen. Daarmee voorkom je kramp en daar hebben ouderen eerder kans op”, zegt hij. “En neem alsjeblieft een keertje les. Vooral als je vroeger die ‘zwemles’ hebt gehad door in de rivier te zijn gegooid. Kijk of doe een keertje mee en je bent al een heel eind.”

