Vlaggen hangen uit: Mega Kermis Uden gaat deze zomer door

Goed nieuws voor de kermisliefhebbers: na een jaar afwezigheid gaat de Mega Kermis in Uden deze zomer wel weer door. Van 16 tot en met 25 juli staan er verspreid over vier pleinen 70 attracties, waar jonge en oudere bezoekers hun lol op kunnen.

Op het gemeentehuis hangen dinsdag drie kermisvlaggen uit. "We zijn heel blij met het grote nieuws dat de kermis weer door kan gaan", zegt Pascal Donkers tijdens de presentatie aan de pers. Ondanks alle versoepelingen is er in Uden toch gekozen voor een coronaproof kermis, want veiligheid gaat voorop, zo zei wethouder Gijs van Heeswijk. "Uden is natuurlijk brandhaard geweest en iedereen kent wel iemand die corona heeft gehad of is komen te overlijden. Daar willen we rekening mee houden."

Zo gaat de kermis van Uden er dit jaar uit zien:

De attracties worden daarom verdeeld over vier kermispleinen, die zijn afgezet met hekken: De Markt, de Nieuwe Markt, het Mondriaanplein en het Bevrijdingspark. Een deel van de Markt blijft leeg, om ruimte te bieden voor wachtenden. Daarnaast krijgen de terreinen een aparte in- en uitgang en komen er ontsmettingszuilen waar bezoekers hun handen kunnen desinfecteren. Bij iedere toegangspoort hangen ook druktemeters die de bezoekersaantallen in de gaten houden.

Nieuwe attracties

Normaal gesproken staan er op de Udense kermis zo'n 90 attracties, dit jaar zijn dat er 70. Maar daaronder volgens kermismeester Pascal Donkers veel primeurs. Zo is er voor de kinderen de uitkijktoren Balloon Voyage, komt de nieuwste variant van de Dance Jumper naar Uden, is de zweefmolen El Mundo nieuw en is er voor de thrillseekers de Power Surge. Verder zullen de vertrouwde attracties als de Kamelenrace, Turbo Polyp, Around The World XXL en Super Mouse er ook weer staan. Het Bevrijdingspark wordt ingericht als kinderkermis.

Voorbeeld voor andere gemeenten

De kermisbranche is het afgelopen jaar hard getroffen en de kermisbonden zijn dan ook blij dat Uden het voortouw hierin neemt. "Het is een voorbeeld voor de overige 351 gemeenten in Nederland", zegt Atze Lubach van kermisbond Bovak. "Het moet nu gebeuren, want over vier maanden gaan we weer de stalling in. Uden is een van de eerste kermissen die doorgaat en de wijze waarop deze gemeente z'n nek uitsteekt waarderen we absoluut."

De opening van de kermis is op vrijdag 16 juli om 14.00 uur en die zal dit jaar ingetogen zijn. De overige dagen is de kermis open van 13.00 uur tot middernacht en de familiekermis tot 23.00 uur. De gemeente gaat nog in overleg met de horeca over extra mogelijkheden, zoals evenementen. "Ze houden met verschillende scenario's rekening, van geplaceerd zitten tot toegangstesten, waardoor meer mensen toegelaten kunnen worden", zegt wethouder Van Heeswijk. Daarover wordt eind deze week meer duidelijk

