Ties verhuisde naar Tel Aviv voor werk: 'Het is leuk en onvoorspelbaar'

Ties Brock in Brabant Vandaag. vergroot

Twee jaar geleden verhuisde de Geldropse Ties Brock (30) naar Tel Aviv. Daar werkt hij als correspondent voor de NOS en bericht hij over Israël en de Palestijnse gebieden. Het nieuws uit die gebieden ligt gevoelig, maar Ties werkt er met veel plezier. "Ik heb niet lang hoeven twijfelen. Dit is wat ik graag doe", vertelt Ties in Brabant Vandaag.

Ista van Galen Geschreven door

Werken als journalist in het buitenland is niet altijd al een droom van Ties geweest. "Toen ik jong was, wilde ik net als veel kinderen profvoetballer worden bij PSV", lacht hij. Maar al snel veranderde die droom. Ties ging aan de slag als journalist. "Afgelopen jaren wilde ik graag correspondent worden. Deze kans kwam op voorbij bij de NOS."

Of hij die kans wel moest grijpen, was geen hele moeilijke vraag voor de Geldropse Ties. "Er spelen wel wat dingen mee. Want is dit wel het land en de plek waar ik heen wil? En zou mijn vriendin dit wel leuk vinden? Maar uiteindelijk dacht ik toch: dit moet ik gewoon doen. Want dit is toch wat ik graag wil."

"Je weet nooit precies hoe de volgende week eruit gaat zien."

Inmiddels woont hij al twee jaar in Tel Aviv. "Het bevalt heel goed. Ik vind het werk hartstikke leuk. Wat ik mooi vind is dat je bijvoorbeeld nooit precies weet hoe de volgende week of zelfs de volgende dag eruit gaat zien. Ik ben veel op pad, kan mijn eigen plan trekken en ik heb niet meer die dagelijkse kantooromgeving om me heen. Het werk is onvoorspelbaar en het is leuk dat het in een ander land is, waar je nieuwe talen en culturen kunt ontdekken", zegt Ties.

Ties woont al een hele tijd niet meer in Geldrop, maar zijn Brabantse roots zal hij niet vergeten. "Hier is nog wel een klein beetje Brabant te vinden. Toen ik wegging, heb ik van mijn broertje de Brabantse vlag gekregen. Die is te vinden in mijn huis", vertelt Ties, terwijl hij de grote vlag vasthoudt.

"Als je geen fouten maakt, vinden mensen toch dat je dingen fout doet."

Het nieuws uit Israël en de Palestijnse gebieden is complex, zeker ook qua gevoeligheid. En dat merkt Ties. Elk foutje dat je maakt, wordt heel breed uitgemeten. En zelfs als je geen fouten maakt, vinden mensen toch dat je dingen fout doet. Er is veel druk. Om die reden let ik extra goed op, want ik wil geen fouten maken."

Hij voegt eraan toe: "Ik denk dat je je toch ook niet al te veel moet aantrekken van wat bepaalde mensen van je vinden, want je moet gewoon je werk kunnen doen, net als op elke plek. Ik kijk wat hier gebeurt en dat probeer ik zo goed mogelijk te registreren. En dan maakt het niet uit of dat nou in Geldrop is, in heel Nederland of hier."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.