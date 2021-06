Vijf keer brandstichting: man (24) uit Valkenswaard aangehouden

Een 24-jarige man uit Valkenswaard is maandag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het plegen van een vijf branden. De brandstichtingen zouden tussen januari en november 2020 hebben plaatsgevonden in Valkenswaard, Soerendonk, Geldrop en Eindhoven.

De eerste brand was in januari 2020. Daarbij liep een huis in Valkenswaard lichte schade op. In april raakte een woning in dezelfde stad zwaar beschadigd nadat er brand was gesticht. De schade was goed voor 170.000 euro. Twee maanden later, in juni, ging een auto in Soerendonk in vlammen op. De brand sloeg over naar een ernaast gelegen woning. De schade aan het huis was aanzienlijk en er kwamen drie katten om het leven.